kreuz und quer: Eine Geschichte des heimlichen Widerstands
Die Verfolgung der Jesuiten in Tirol unter den Nationalsozialisten ist bis heute ein kaum beleuchteter Teil der Geschichte. Warum sie ins Visier der Nationalsozialisten gerieten, enteignet und vertrieben wurden zeigt die Dokumentation von Anita Lackenberger. Dabei beleuchtet sie nicht nur den heimlichen Widerstand der Jesuiten, sondern erzählt auch die Geschichte einer beinahe vergessenen Frau, die mit ihrer Zivilcourage mutig gegen die Verfolgung der Jesuiten auftrat. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
