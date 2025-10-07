kreuz & quer: Der Papst und seine DiplomatieJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 07.10.2025: kreuz & quer: Der Papst und seine Diplomatie
55 Min.Folge vom 07.10.2025
Die Dokumentation zeigt, wie Papst Leo XIV. die Schwerpunkte seiner Außenpolitik setzt und welche Rolle der Vatikan auf der weltpolitischen Bühne spielt. Der Film beleuchtet die lange Tradition der vatikanischen Diplomatie – von den ersten Nuntiaturen bis zu heutigen Friedensbemühungen in Konflikten wie in der Ukraine oder im Nahen Osten. Auch die heikle China-Politik des Heiligen Stuhls wird thematisiert, die zwischen diplomatischem Pragmatismus und Vorwürfen des Verrats an der Untergrundkirche steht. Bildquelle: ORF/METAFILM
© ORF 2