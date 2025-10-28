Zum Inhalt springenBarrierefrei
kreuz & quer: Das gefährliche Wort - Luther und der Bauernkrieg

ORF2Folge vom 28.10.2025
52 Min.

Martin Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen“ inspirierte viele Bauern und Bürger zum Aufstand für Freiheit und Gerechtigkeit, führte jedoch zum blutigen Deutschen Bauernkrieg. Luther stellte sich schließlich gegen die Aufständischen und unterstützte deren gewaltsame Niederschlagung. Die ORF-Dokumentation "Das gefährliche Wort – Luther und der Bauernkrieg“ beleuchtet die Rolle von Luther, Thomas Müntzer und Michael Gaismair in dieser Umbruchszeit religiöser, sozialer und medialer Revolution. Sie fragt nach dem Vermächtnis der Bauernforderungen und den frühen Ideen von Menschenrechten im 16. Jahrhundert. Zum 500. Jahrestag widmet sich zudem "Die Vergessenen – Frauen im Bauernkrieg“ den Lebensgeschichten von vier Frauen, die aktiv am Geschehen beteiligt waren. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH

