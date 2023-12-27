kreuz und quer
Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Träume
36 Min.Folge vom 27.12.2023
Auch wenn sich Medizin und Forschung weitgehend darin einig sind, dass Träume einen Sinn haben – restlos klären lassen sie sich bislang nicht. „kreuz und quer“ wagt eine Annäherung und spricht mit Charlotte Aigner von der Österreichischen Franz Kafka Gesellschaft über Träume und Traumbilder in Leben und Werk des Schriftstellers Franz Kafka, besucht den Tänzer und Psychotherapeuten Žiga Jereb, dessen Traum sein Leben ein stückweit verändert hat, und spricht mit dem Theologen und Psychotherapeuten Arnold Mettnitzer über die Traumdeutung in biblischen Erzählungen und ihre Relevanz für unser tägliches Leben heute. Bildquelle: ORF/Clever Contents
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2