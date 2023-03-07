kreuz und quer: Wenn wir uns damals getrennt hättenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.03.2023: kreuz und quer: Wenn wir uns damals getrennt hätten
45 Min.Folge vom 07.03.2023
Nicht wenige Ehen machen irgendwann eine Periode durch, in der es Spitz auf Knopf steht. Diese Phasen sind von einem labilen Gleichgewicht geprägt. Eine Zeitlang lässt sich schwer vorhersagen, ob die Beziehung in die eine oder andere Richtung kippen wird, ob das gemeinsam geknüpfte Netz des Vertrauens und der Zuneigung das krisengeschüttelte Paar auffangen oder ob die Beziehung auf dem Boden einer harten Realität zerschellen wird. Bildquelle: ORF/METAFILM
