kreuz und quer: Speisen wie die Götter - Ein himmlisches KochduellJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Speisen wie die Götter - Ein himmlisches Kochduell
54 Min.Folge vom 27.12.2023
Treffen sich ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam - und treten zu einem gemeinsamen Wettkochen gegen eine Spitzenköchin an: Religion muss nicht immer schwere Kost sein. Auch wenn im Laufe der interreligiösen Küchenaktion so allerlei über religiöse Speisen, Speisenvorschriften, das Judentum, das Christentum und den Islam geplaudert wird: Das Kochen der drei religiösen Herren ist vor allem unterhaltsam. Bildquelle: ORF/METAFILM
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2