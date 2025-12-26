Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach KorsikaJetzt kostenlos streamen
Kreuzfahrt ins Glück
Folge 4: Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Korsika
Auf der Fahrt nach Korsika feiern Sabine und Jean Rossi Silberhochzeit und erneuern ihr Ehegelübde an Bord. Zur Überraschung ihrer Eltern reist Ina Rossi nicht allein: ihr neuer Freund Tino, ein Bergführer, begleitet sie. Im Gegensatz zu Jean, ist Sabine mit der Wahl ihrer Tochter nicht glücklich. Doch sie muss ihn akzeptieren, wird er doch noch an Bord ihr Schwiegersohn. Auch Kapitän Prager und seine Mannschaft haben an einem Thema zu knacken: Wie gelingt es ihnen, Staff-Kapitän Grimms Aversion gegen Geburtstage und vor allem Geburtstagsgeschenke zu respektieren und ihm trotzdem etwas Besonderes zu schenken? Auf Korsika warten weitere Überraschungen: Jean plant seinen Lebensabend auf der elterlichen Olivenplantage zu verbringen, doch Sabine ist sie alles andere als begeistert. Sie möchte ihr Leben in Berlin nicht aufgeben. Zu allem Überfluss tauchen dann auch noch Liebesbriefe von Jeans Jugendliebe Aimée auf. Hochzeitsplaner Tom hat alle Hände voll zu tun, denn parallel erleben Ina und Tino ihre erste Krise. Ina ist schwanger. Doch wer ist der Vater? Tino oder ihr Ex-Freund? Wütend und enttäuscht versucht Tino in den Bergen einen klaren Kopf zu bekommen und verunglückt. Als er am Abend nicht ins Hotel zurückkommt, zeigt sich einmal mehr, wie wichtig gute Freunde und ein guter Familienzusammenhalt sind. Besetzung: Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) Barbara Wussow (Hanna Liebhold) Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) Jan Hartmann (Hochzeitsplaner Tom Cramer) Aglaia Szyszkowitz (Sabine Rossi) Filip Peeters (Jean Rossi) Nicola-Rabea Langrzik (Ina Rossi) Felix Kreutzer (Tino Möller) Helmfried von Lüttichau (Louis) Christian Ruspini (Padre) Buch: Barbara Engelke Regie: Tina Kriwitz Bildquelle: ORF/ZDF/Dirk Bartling
