Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach LigurienJetzt kostenlos streamen
Kreuzfahrt ins Glück
Folge 5: Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Ligurien
Zwei Brautpaare reisen mit dem Traumschiff nach Ligurien, um dort zu heiraten, begleitet von Kapitän Parger und Hochzeitsplaner Tom. Das junge Paar Sofie und Julian plant eine „Mariage blanc“, doch eine ungeplante Schwangerschaft und Julians wieder auflebende Gefühle für seinen Ex-Liebhaber bringen das Konzept ins Wanken. Auch beim älteren Paar, dem Bauunternehmer Thorsten und der temperamentvollen Architektin Carlotta, kommt es trotz Hochzeit zu Konflikten. In Ligurien eskaliert ein Familienstreit, als Thorsten Carlottas Patensohn Pippo öffentlich als seinen Nachfolger bestimmt. Hochzeitsplaner Tom versucht, die zerstrittenen Paare wieder zu versöhnen. Besetzung: Florian Silbereisen (Kapitän Max Parger) Barbara Wussow (Hanna Liebhold) Daniel Morgenroth (Staff-Kapitän Martin Grimm) Jan Hartmann (Hochzeitsplaner Tom Cramer) Regie: Astrid Schult Bildquelle: ORF/ZDF/Dirk Bartling
