Folge 1: Julia Scheib: „Würde mich immer wieder für Kristall entscheiden"
12 Min.Folge vom 05.01.2026
Julia Scheib im sportkrone.at-Video-Talk! Österreichs aktuell beste Skifahrerin spricht am Rande eines PR-Termins in Wien mit Michael Fally über ihre Rolle als „Model“, ihren aktuellen Flow, das Rote Trikot im RTL-Weltcup, die nahenden Olympischen Spiele und den anstehenden Super-G in Zauchensee.
