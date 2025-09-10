Drogenabhängige in Wien und Nik P. im TalkJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 156: Drogenabhängige in Wien und Nik P. im Talk
54 Min.Folge vom 10.09.2025
Egal, ob Tag oder Nacht – Dutzende Drogenabhängige belagern den Imhoff-Park in Wien und konsumieren vor Ort Drogen. Unser Krone-Fotograf wollte sich selbst ein Bild machen und musste aber flüchten. UND: Jeder Hit ist von ihm ein Ohrwurm. Ich freue mich sehr auf Schlagergröße Nik P. Er kommt zu mir ins Studio und spricht unter anderem über seine neue Single „Summertime“. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Tanja Pfaffeneder.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv