Schüler im Schnee in Not und Opernball-Debütanten
Krone zu Mittag
Folge 162: Schüler im Schnee in Not und Opernball-Debütanten
54 Min.Folge vom 19.09.2025
Ein 24-Jähriger kündigte „zum Spaß“ einen IS-Anschlag an, und wird nun, mit 18 Monate Haft, härter bestraft als manch echter Terrorist. UND: Im Schnee steckengeblieben: Deutsche Schüler gerieten mit Mountainbikes in den Tiroler Alpen in Not. Außerdem: Was muss man können, um als Debütant am Wiener Opernball teilzunehmen? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
