Skandal in Klagenfurt und „Blume im Gemeindebau“Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 167: Skandal in Klagenfurt und „Blume im Gemeindebau“
53 Min.Folge vom 26.09.2025
In Klagenfurt sorgen dubiose Zahlen bei städtischen Sanierungen für Aufsehe. Statt der nötigen 3,1 Millionen Euro wurden plötzlich 33,1 Millionen veranschlagt. Und: Seine Songs sind Kult, sein Humor unverwechselbar. Kabarettist, Autor und ein echtes Original der österreichischen Kulturszene: Joesi Prokopetz zu Besuch im Studio. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv