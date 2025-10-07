Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wöginger-Prozess, Fall Jan Marsalek und Soko Donau

krone.tvStaffel 2025Folge 175vom 07.10.2025
54 Min.Folge vom 07.10.2025

Der Prozess gegen August Wöginger wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Dienstag im Landesgericht Linz beginnt mit einer überraschenden Wende. Und: Ein brisanter Schritt im Fall Jan Marsalek: Der flüchtige Ex-Wirecard-Manager könnte seine österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Außerdem: Spannende Fälle, starke Charaktere und echtes Teamwork – Soko Donau feiert die 300. Folge! Wir blicken hinter die Kulissen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

