Alle Geiseln frei und Pflege im KatastrophenfallJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 179: Alle Geiseln frei und Pflege im Katastrophenfall
54 Min.Folge vom 14.10.2025
Alle 20 verbliebenen Geiseln, die mehr als zwei Jahre im Gazastreifen festgehaltenen wurden, sind nun frei. UND: Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung: Ein neuer Leitfaden für eine Handy-App soll pflegenden Angehörigen im Falle von Hochwassern, Muren und Co. helfen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv