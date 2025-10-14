Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alle Geiseln frei und Pflege im Katastrophenfall

Staffel 2025Folge 179vom 14.10.2025
Folge 179: Alle Geiseln frei und Pflege im Katastrophenfall

54 Min.Folge vom 14.10.2025

Alle 20 verbliebenen Geiseln, die mehr als zwei Jahre im Gazastreifen festgehaltenen wurden, sind nun frei. UND: Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung: Ein neuer Leitfaden für eine Handy-App soll pflegenden Angehörigen im Falle von Hochwassern, Muren und Co. helfen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

krone.tv
