Après-Ski-Exzesse, Dispo-Falle und „Alt-Chot“Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 202: Après-Ski-Exzesse, Dispo-Falle und „Alt-Chot“
52 Min.Folge vom 13.11.2025
In Sölden ist Schluss mit grenzenlosem Feiern: Die Gemeinde sagt den Après-Ski-Auswüchsen den Kampf an – mit neuen, strengen Auflagen für die Wintersaison. Und: Black Friday und die Weihnachtsaktionen stehen vor der Tür – doch wer nicht aufpasst, tappt schnell in die Schuldenfalle. Welche Tücken lauern und wie Sie clever sparen, verrät uns Sebastian Lex von Check24. Außerdem: Drohnenaufnahmen zeigen eine verlassende Geisterstadt. Wo sich diese befindet? Das sehen Sie im Video! Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv