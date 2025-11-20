Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Blutiger Banden-Krieg, Weißes Tirol und Europacup

krone.tvStaffel 2025Folge 207vom 20.11.2025
Blutiger Banden-Krieg, Weißes Tirol und Europacup

Krone zu Mittag

Folge 207: Blutiger Banden-Krieg, Weißes Tirol und Europacup

52 Min.Folge vom 20.11.2025

Am Mittwochnachmittag ist es in Wien-Floridsdorf offenbar zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Banden gekommen. Zwei Jugendliche wurden mit Messerstichen schwer verletzt. Und: Weiß bis ins Tal: Tirols Straßen stellen Fahrzeuglenker bereits jetzt auf die Probe. Außerdem: Ein grandioser Europacup-Abend in Violett! Die Frauen der Wiener Austria stehen unter den besten Acht – war es ein verdienter Aufstieg? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

