„Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-BetrügerJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 148: „Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-Betrüger
54 Min.Folge vom 30.08.2025
Österreich zahlt drauf: Kanzler Christian Stocker kündigt Maßnahmen gegen den Preisaufschlag an. Doch was kann man konkret gegen den „Österreich-Aufschlag“ tun? Das erklärt „Krone“-Wirtschaftsredakteur Peter Stadlmüller im Talk. Außerdem: Ausgerechnet mit der Identität von Innenminister Gerhard Karner versuchen Betrüger derzeit, in falschen Videochats Lösegeld zu erpressen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Elena Pasching.
Krone zu Mittag
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv