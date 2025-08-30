Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

„Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-Betrüger

krone.tvStaffel 2025Folge 148vom 30.08.2025
„Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-Betrüger

„Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-BetrügerJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 148: „Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-Betrüger

54 Min.Folge vom 30.08.2025

Österreich zahlt drauf: Kanzler Christian Stocker kündigt Maßnahmen gegen den Preisaufschlag an. Doch was kann man konkret gegen den „Österreich-Aufschlag“ tun? Das erklärt „Krone“-Wirtschaftsredakteur Peter Stadlmüller im Talk. Außerdem: Ausgerechnet mit der Identität von Innenminister Gerhard Karner versuchen Betrüger derzeit, in falschen Videochats Lösegeld zu erpressen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Elena Pasching.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 1 Staffeln und Folgen