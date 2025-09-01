Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-Schock

krone.tvStaffel 2025Folge 149vom 01.09.2025
Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-Schock

Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-SchockJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 149: Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-Schock

54 Min.Folge vom 01.09.2025

Milliardenloch im Budget: Laut ‘Krone‘ fehlen heuer und nächstes Jahr 3,5 Milliarden. Experten warnen und sagen: Ohne harte Einschnitte, geht sich das nicht aus. UND: Ein massiver Cyberangriff hat das Innenministerium erschüttert. Wie ernst ist die Lage nach so einem Angriff ist, weiß „Krone“-Cyberexperte Cornelius Granig. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 1 Staffeln und Folgen