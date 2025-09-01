Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-SchockJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 149: Budgetloch, BMI gehackt und Bierpreis-Schock
54 Min.Folge vom 01.09.2025
Milliardenloch im Budget: Laut ‘Krone‘ fehlen heuer und nächstes Jahr 3,5 Milliarden. Experten warnen und sagen: Ohne harte Einschnitte, geht sich das nicht aus. UND: Ein massiver Cyberangriff hat das Innenministerium erschüttert. Wie ernst ist die Lage nach so einem Angriff ist, weiß „Krone“-Cyberexperte Cornelius Granig. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv