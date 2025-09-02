Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

Kunasek kritisiert Inflationskurs der Regierung

krone.tvStaffel 2025Folge 150vom 02.09.2025
Kunasek kritisiert Inflationskurs der Regierung

Kunasek kritisiert Inflationskurs der RegierungJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 150: Kunasek kritisiert Inflationskurs der Regierung

54 Min.Folge vom 02.09.2025

Nach der politischen Sommerpause startet die Regierung mit einer zweitägigen Klausur. Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek zeigt sich jedoch skeptisch, ob dabei konkrete Lösungen gegen die anhaltend hohe Inflation präsentiert werden. Den Vorschlag von Kanzler Stocker, Pensionen sozial gestaffelt geringer zu erhöhen, bezeichnet Kunasek als falschen Weg – damit würden ausgerechnet jene belastet, die ohnehin am stärksten unter der Teuerung leiden. Stattdessen fordert er, die Wirtschaft durch Investitionen und Impulse zu beleben. Mehr dazu im Video oben!

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 3 Staffeln und Folgen