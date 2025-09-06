Schusswechsel in Amstetten ++ „Emil“ gesichtetJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 153: Schusswechsel in Amstetten ++ „Emil" gesichtet
Folge vom 06.09.2025
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war in Amstetten (NÖ) unterwegs. Hintergrund der Fahndung ist nach einem noch flüchtigen Räuber, der gemeinsam mit zwei Komplizen ein älteres Ehepaar überfallen hatte. Außerdem: Elch „Emil“ spazierte dem „Krone“-Fotograf Imre Antal tatsächlich zufällig vor die Linse. Das Tier war Richtung St. Pölten unterwegs.
