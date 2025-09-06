Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war in Amstetten (NÖ) unterwegs. Hintergrund der Fahndung ist nach einem noch flüchtigen Räuber, der gemeinsam mit zwei Komplizen ein älteres Ehepaar überfallen hatte. Außerdem: Elch „Emil“ spazierte dem „Krone“-Fotograf Imre Antal tatsächlich zufällig vor die Linse. Das Tier war Richtung St. Pölten unterwegs.

