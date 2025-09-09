Kein Lohnplus für Beamten und gesunde SchuljauseJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 155: Kein Lohnplus für Beamten und gesunde Schuljause
54 Min.Folge vom 09.09.2025
Teuer, umstritten und nun neu auf dem Tisch: Die Beamten-Lohnabschlüsse sollen noch einmal verhandelt werden – ein politisch heikler Akt. „Krone“-Innenpolitik-Journalist Niko Frings gibt dazu Einblicke. UND: Was gehört wirklich in eine gesunde Schuljause? Ernährungspädagogin Beate Rothmund gibt Tipps, wie Kinder fit und konzentriert durch den Schultag kommen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
