Folge vom 15.09.2025
Fünf winzige Herzen, fünf berührende Wunder. Top-Chirurgen der AKH-Universitätsklinik in der Bundeshauptstadt schafften es, den Neugeborenen und ihren Familien eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen. UND Graz war ein einziges Trachtenmeer, dem Aufsteirern sei Dank. 200.000 Besucher strömten an diesem Wochenende zum Volkskultur-Fest in die Innenstadt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
