Sensations – OP, SPÖ Umfrage und Aufsteirern

krone.tvStaffel 2025Folge 159vom 15.09.2025
Folge 159: Sensations – OP, SPÖ Umfrage und Aufsteirern

54 Min.Folge vom 15.09.2025

Fünf winzige Herzen, fünf berührende Wunder. Top-Chirurgen der AKH-Universitätsklinik in der Bundeshauptstadt schafften es, den Neugeborenen und ihren Familien eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen. UND Graz war ein einziges Trachtenmeer, dem Aufsteirern sei Dank. 200.000 Besucher strömten an diesem Wochenende zum Volkskultur-Fest in die Innenstadt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

