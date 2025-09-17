Amok-Verwechslung, Kunstflüge und Lugners neuer Job und ErbeJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 160: Amok-Verwechslung, Kunstflüge und Lugners neuer Job und Erbe
54 Min.Folge vom 17.09.2025
Falsch beschuldigt nach dem Amoklauf in Graz: Warum eine Pensionistin trotzdem freigesprochen wurde. UND: Alexander Eder meldet sich mit gleich mit 20 neuen Songs! Heute spricht er bei uns im Studio, wieso Musik für ihn wie Therapie ist. Außerdem: Simone Lugner spricht über ihren neuen Job. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv