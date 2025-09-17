Blutbad Leopoldstadt und fehlende KassenärzteJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 161: Blutbad Leopoldstadt und fehlende Kassenärzte
55 Min.Folge vom 17.09.2025
Ein blutiges Drama hat sich am Dienstagabend in Wien-Leopoldstadt abgespielt: Gegen 20 Uhr fielen mehrere Schüsse, mit tödlichen Folgen. Eine 44-jährige Frau wurde leblos in einer Wohnung entdeckt, der gleichaltrige mutmaßliche Täter starb kurz darauf nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Und: Patienten müssen in Österreich im Durchschnitt 63 Tage auf einen Termin beim Kassen-Facharzt warten – eine Wartezeit, die für viele Betroffene zur Geduldsprobe wird. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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