Schüler im Schnee in Not und Opernball-Debütanten

krone.tvStaffel 2025Folge 162vom 19.09.2025
54 Min.Folge vom 19.09.2025

Ein 24-Jähriger kündigte „zum Spaß“ einen IS-Anschlag an, und wird nun, mit 18 Monate Haft, härter bestraft als manch echter Terrorist. UND: Im Schnee steckengeblieben: Deutsche Schüler gerieten mit Mountainbikes in den Tiroler Alpen in Not. Außerdem: Was muss man können, um als Debütant am Wiener Opernball teilzunehmen? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

