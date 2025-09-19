Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familiendrama, Brennerpass und „E-Card-Urlaub“

krone.tvStaffel 2025Folge 163vom 19.09.2025
Folge 163: Familiendrama, Brennerpass und „E-Card-Urlaub“

54 Min.Folge vom 19.09.2025

Familiendrama im Gemeindebau: Nach dem Mord an seiner Ehefrau und einem wahrscheinlichen Suizid des mutmaßlichen Schützen ist auch die Tochter gestorben. Sie war am Dienstagabend in einer Wohnung in der Leopoldstadt schwerst verletzt aufgefunden worden. Und: Am Brennerpass ist ein großer Meilenstein erreicht worden. Außerdem: ÖGK-Chef Peter McDonald will jetzt verstärkt gegen „E-Card-Urlaub“ vorgehen und Meldepflichten verschärfen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

