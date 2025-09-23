Musicalstar live im Studio ++ Mach´s gut Emil!Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 164: Musicalstar live im Studio ++ Mach´s gut Emil!
52 Min.Folge vom 23.09.2025
Elch Emil wurde nun doch mit einem Betäubungsgewehr gestoppt. Das mittlerweile berühmte Tier ist bereits im Nahbereich zum tschechischen Nationalpark Šumava gebracht worden. Außerdem: Von Wien bis Shanghai, von Berlin bis Budapest – Maya Hakvoort hat die großen Bühnen erobert und Millionen Zuschauer begeistert.
