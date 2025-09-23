Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 164vom 23.09.2025
52 Min.Folge vom 23.09.2025

Elch Emil wurde nun doch mit einem Betäubungsgewehr gestoppt. Das mittlerweile berühmte Tier ist bereits im Nahbereich zum tschechischen Nationalpark Šumava gebracht worden. Außerdem: Von Wien bis Shanghai, von Berlin bis Budapest – Maya Hakvoort hat die großen Bühnen erobert und Millionen Zuschauer begeistert.

