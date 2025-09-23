Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Teurer Babler-Trip, Staus und Max Giesinger live

krone.tvStaffel 2025Folge 165vom 23.09.2025
Folge 165: Teurer Babler-Trip, Staus und Max Giesinger live

52 Min.Folge vom 23.09.2025

Sich in dieser Causa unsichtbar machen und keine Fragen der Medien beantworten – definiert Andreas Babler (SPÖ) so das Wort Transparenz? Der Vizekanzler schweigt zu den Kosten seiner New-York-Reise vehement. UND: Bambi, Deutscher Fernsehpreis, MTV-Award, dazu Gold und Platin in Mehrfach-Ausführung: Und da alles mit Mitte 30. Wenn Max Giesinger seine Songs schmettert, singen ganze Stadien mit. Was sein Erfolgsrezept ausmacht? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

