Teurer Babler-Trip, Staus und Max Giesinger liveJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 165: Teurer Babler-Trip, Staus und Max Giesinger live
52 Min.Folge vom 23.09.2025
Sich in dieser Causa unsichtbar machen und keine Fragen der Medien beantworten – definiert Andreas Babler (SPÖ) so das Wort Transparenz? Der Vizekanzler schweigt zu den Kosten seiner New-York-Reise vehement. UND: Bambi, Deutscher Fernsehpreis, MTV-Award, dazu Gold und Platin in Mehrfach-Ausführung: Und da alles mit Mitte 30. Wenn Max Giesinger seine Songs schmettert, singen ganze Stadien mit. Was sein Erfolgsrezept ausmacht? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.
Krone zu Mittag
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv