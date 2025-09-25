SOS-Kinderdorf-Skandal und falscher HäftlingJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 166: SOS-Kinderdorf-Skandal und falscher Häftling
54 Min.Folge vom 25.09.2025
Eine jahrelang Missbrauchs-Welle, die vom SOS-Kinderdorf vertuscht wurde, schockte ganz Österreich. Doch nun wurde ein neuer Fall aufgedeckt: In Seekirchen im Salzburger Flachgau steht ein ehemaliger Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes unter Verdacht, zwei minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und: Freiheit für den Falschen: Im Polizeianhaltezentrum in Oberösterreich wurde ein Häftling verwechselt. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Nachrichten, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv