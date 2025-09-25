Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOS-Kinderdorf-Skandal und falscher Häftling

krone.tvStaffel 2025Folge 166vom 25.09.2025
Folge 166: SOS-Kinderdorf-Skandal und falscher Häftling

54 Min.Folge vom 25.09.2025

Eine jahrelang Missbrauchs-Welle, die vom SOS-Kinderdorf vertuscht wurde, schockte ganz Österreich. Doch nun wurde ein neuer Fall aufgedeckt: In Seekirchen im Salzburger Flachgau steht ein ehemaliger Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes unter Verdacht, zwei minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und: Freiheit für den Falschen: Im Polizeianhaltezentrum in Oberösterreich wurde ein Häftling verwechselt. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

