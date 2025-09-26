Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 167vom 26.09.2025
53 Min.Folge vom 26.09.2025

In Klagenfurt sorgen dubiose Zahlen bei städtischen Sanierungen für Aufsehe. Statt der nötigen 3,1 Millionen Euro wurden plötzlich 33,1 Millionen veranschlagt. Und: Seine Songs sind Kult, sein Humor unverwechselbar. Kabarettist, Autor und ein echtes Original der österreichischen Kulturszene: Joesi Prokopetz zu Besuch im Studio. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

