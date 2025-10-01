Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Ex-IS-Frau vor Gericht ++ Explosion in München

krone.tvStaffel 2025Folge 171vom 01.10.2025
Ex-IS-Frau vor Gericht ++ Explosion in München

Folge 171: Ex-IS-Frau vor Gericht ++ Explosion in München

54 Min.Folge vom 01.10.2025

Die IS-Rückkehrerin Maria G. ist zu 24 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die Salzburgerin wurde der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation schuldig gesprochen. Außerdem: In München kam es am frühen Morgen zu einem Grosseinsatz wegen mehreren Explosionen und Schüssen. Ein Mensch ist gestorben.

