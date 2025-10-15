Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag
Staffel 2025
Folge 178
vom 15.10.2025
54 Min.
Folge vom 15.10.2025

Nach rund zwei Jahren ist der Krieg im Gazastreifen zumindest nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump und der Hamas vorbei. UND: Spitzenboxerin Nicole Wesner ist heute bei uns zu Gast – wir sprechen mit über ihre Karriere neue Pläne und über Ihr Mama-Glück! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

