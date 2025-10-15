Handystreit eskaliert und Preischaos im HandelJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 181: Handystreit eskaliert und Preischaos im Handel
56 Min.Folge vom 15.10.2025
An einer Mittelschule in Innsbruck eskalierte ein Streit um ein Handy: Ein 15-Jähriger geriet mit dem Direktor aneinander, es kam zu Bedrohungen, Handgemenge und Verletzungen auf beiden Seiten. Und: Wiener Supermärkte stehen derzeit unter verschärfter Beobachtung. Allein im September meldete das Marktamt 200 Verstöße, darunter falsche Grundpreise, ungenaue Mengenangaben oder fehlende Rabattkennzeichnungen. Besonders im Fokus: die vier größten Supermarktketten. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv