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Krone zu Mittag

Handystreit eskaliert und Preischaos im Handel

krone.tvStaffel 2025Folge 181vom 15.10.2025
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Krone zu Mittag

Folge 181: Handystreit eskaliert und Preischaos im Handel

56 Min.Folge vom 15.10.2025

An einer Mittelschule in Innsbruck eskalierte ein Streit um ein Handy: Ein 15-Jähriger geriet mit dem Direktor aneinander, es kam zu Bedrohungen, Handgemenge und Verletzungen auf beiden Seiten. Und: Wiener Supermärkte stehen derzeit unter verschärfter Beobachtung. Allein im September meldete das Marktamt 200 Verstöße, darunter falsche Grundpreise, ungenaue Mengenangaben oder fehlende Rabattkennzeichnungen. Besonders im Fokus: die vier größten Supermarktketten. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.

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