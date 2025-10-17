Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 182vom 17.10.2025
Folge 182: Nächstes Benko-Verfahren und Mr. Austria im Talk

54 Min.Folge vom 17.10.2025

Weiter Turbulenzen für René Benko: Nach dem Urteil in Innsbruck steht bereits das nächste Verfahren bevor. Und: Christopher Dengg, der amtierende Mister Austria, spricht über seinen Weg zum Titel und die Liebesgerüchte um Simone Lugner. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

