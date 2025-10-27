Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krone zu Mittag

Asyl-Lobby, Hollywood-Star in Wien, Falco-Erfolg

krone.tvStaffel 2025Folge 189vom 27.10.2025
Folge 189: Asyl-Lobby, Hollywood-Star in Wien, Falco-Erfolg

53 Min.Folge vom 27.10.2025

In Wien wird kräftig gespart – das Budget steht unter Druck, und auch bei der Mindestsicherung wird nun gekürzt. Besonders für subsidiär Schutzberechtigte endet ab Jänner die bisherige Unterstützung. Außerdem: Vor 40 Jahren gab es einen Meilenstein in der österreichischen Musikgeschichte. Popstar Falco gelang mit seinem Album „Falco 3“ der internationale Durchbruch.

krone.tv
