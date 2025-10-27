Asyl-Lobby, Hollywood-Star in Wien, Falco-ErfolgJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 189: Asyl-Lobby, Hollywood-Star in Wien, Falco-Erfolg
53 Min.Folge vom 27.10.2025
In Wien wird kräftig gespart – das Budget steht unter Druck, und auch bei der Mindestsicherung wird nun gekürzt. Besonders für subsidiär Schutzberechtigte endet ab Jänner die bisherige Unterstützung. Außerdem: Vor 40 Jahren gab es einen Meilenstein in der österreichischen Musikgeschichte. Popstar Falco gelang mit seinem Album „Falco 3“ der internationale Durchbruch.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv