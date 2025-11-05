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Krone zu Mittag

Babler in Not und Lizz Görgl zeigt neue Seiten

krone.tvStaffel 2025Folge 194vom 05.11.2025
Babler in Not und Lizz Görgl zeigt neue Seiten

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Krone zu Mittag

Folge 194: Babler in Not und Lizz Görgl zeigt neue Seiten

54 Min.Folge vom 05.11.2025

Die SPÖ befindet sich in einem Umfragetief – Partei-intern brodelt es, warum Parteichef Babler nun immer mehr unter Druck gerät. UND: Doppel-Weltmeisterin, Dancing-Star-Siegerin und jetzt auch Autorin – Lizz Görgl zeigt neue Seiten! In ihrem ersten Buch verrät sie, wie man Leichtigkeit findet und warum Glück kein Zufall ist. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.

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