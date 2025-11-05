Babler in Not und Lizz Görgl zeigt neue SeitenJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 194: Babler in Not und Lizz Görgl zeigt neue Seiten
54 Min.Folge vom 05.11.2025
Die SPÖ befindet sich in einem Umfragetief – Partei-intern brodelt es, warum Parteichef Babler nun immer mehr unter Druck gerät. UND: Doppel-Weltmeisterin, Dancing-Star-Siegerin und jetzt auch Autorin – Lizz Görgl zeigt neue Seiten! In ihrem ersten Buch verrät sie, wie man Leichtigkeit findet und warum Glück kein Zufall ist. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv