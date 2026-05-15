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Krone zu Mittag

Tabu-Liebe mit Folgen, Trump bei Xi und ESC-Fieber

krone.tvStaffel 2026Folge 106vom 15.05.2026
Tabu-Liebe mit Folgen, Trump bei Xi und ESC-Fieber

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Krone zu Mittag

Folge 106: Tabu-Liebe mit Folgen, Trump bei Xi und ESC-Fieber

56 Min.Folge vom 15.05.2026

Ein Skandal rund um eine verbotene Beziehung an einem Wiener Bildungscampus sorgt für heftige Diskussionen: Zwischen einer jungen Kindergärtnerin und ihrem 14-jährigen Schüler soll sich eine intensive Affäre entwickelt haben. Und: Donald Trump sichert sich Chinas Hilfe in der Iran-Krise. Außerdem: Das Song-Contest-Fieber macht vor Österreichs Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern nicht halt. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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