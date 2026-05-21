Spannungen zur ORF-Wahl, Vikings und Pride-MonthJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 107: Spannungen zur ORF-Wahl, Vikings und Pride-Month
54 Min.Folge vom 21.05.2026
Im Rennen um die ORF-Generaldirektion wird es kurz vor der Frist noch einmal richtig spannend. Zweifel am Favoriten und politische Spannungen sorgen am Küniglberg für Unruhe – die Entscheidung könnte noch kippen. UNDheute bei uns zu Gast ist Tamara Mascara – Österreichs bekannteste Drag-Queen, DJ, Designerin und Entertainerin. Mit ihr sprechen wir über ihre vielseitige Karriere, die Wiener Clubszene sowie den bevorstehenden Pride Month. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Wissenschaft, Politik, Dokumentation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv