Betrug mit Deutschkurs und Goldene-Note-JubiläumJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 109: Betrug mit Deutschkurs und Goldene-Note-Jubiläum
55 Min.Folge vom 22.05.2026
Das Rennen um die ORF-Spitze nimmt spürbar Fahrt auf – ein prominenter Medienmanager bringt neue Dynamik ins Spiel. UND: Ein vermeintlicher Deutschkurs entpuppt sich als Betrugsfall – ein falscher Lehrer soll dabei kräftig abkassiert haben. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Soap, Politik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv