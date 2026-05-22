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Krone zu Mittag

Betrug mit Deutschkurs und Goldene-Note-Jubiläum

krone.tvStaffel 2026Folge 109vom 22.05.2026
Betrug mit Deutschkurs und Goldene-Note-Jubiläum

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Krone zu Mittag

Folge 109: Betrug mit Deutschkurs und Goldene-Note-Jubiläum

55 Min.Folge vom 22.05.2026

Das Rennen um die ORF-Spitze nimmt spürbar Fahrt auf – ein prominenter Medienmanager bringt neue Dynamik ins Spiel. UND: Ein vermeintlicher Deutschkurs entpuppt sich als Betrugsfall – ein falscher Lehrer soll dabei kräftig abkassiert haben. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.

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