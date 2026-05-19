Doppelbudget, Großbrand in Thaya & Sommerurlaub | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 17: Doppelbudget, Großbrand in Thaya & Sommerurlaub | KRONE ZU MITTAG
54 Min.Folge vom 19.05.2026
Die Regierung einigt sich nach zähen Verhandlungen auf ein Milliardenbudget: Wer profitiert und wo gespart wird. UND: In einer Wohnhausanlage im Zentrum von Thaya in NÖ ist ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Häuser stehen in Flammen, die Bewohner mussten in der Nacht fliehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv