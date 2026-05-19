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Krone zu Mittag

Doppelbudget, Großbrand in Thaya & Sommerurlaub | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 17vom 19.05.2026
Doppelbudget, Großbrand in Thaya & Sommerurlaub | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 17: Doppelbudget, Großbrand in Thaya & Sommerurlaub | KRONE ZU MITTAG

54 Min.Folge vom 19.05.2026

Die Regierung einigt sich nach zähen Verhandlungen auf ein Milliardenbudget: Wer profitiert und wo gespart wird. UND: In einer Wohnhausanlage im Zentrum von Thaya in NÖ ist ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Häuser stehen in Flammen, die Bewohner mussten in der Nacht fliehen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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