Paenda live im Studio ++ Schneechaos in Österreich | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 2: Paenda live im Studio ++ Schneechaos in Österreich | KRONE ZU MITTAG
53 Min.Folge vom 20.02.2026
Der heftige Wintereinbruch sorgt für Chaos im Land. Innerhalb weniger Stunden hat der Schneefall viele Verkehrsverbindungen lahmgelegt. Aber auch der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Außerdem: Mit ihrer neuen EP ‚Too young to feel old, too old to feel young‘ meldet sie sich PAENDA musikalisch zurück und setzt ein klares Statement für Selbstbestimmung & Empowerment. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv