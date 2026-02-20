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Krone zu Mittag

Paenda live im Studio ++ Schneechaos in Österreich | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 20.02.2026
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Krone zu Mittag

Folge 2: Paenda live im Studio ++ Schneechaos in Österreich | KRONE ZU MITTAG

53 Min.Folge vom 20.02.2026

Der heftige Wintereinbruch sorgt für Chaos im Land. Innerhalb weniger Stunden hat der Schneefall viele Verkehrsverbindungen lahmgelegt. Aber auch der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Außerdem: Mit ihrer neuen EP ‚Too young to feel old, too old to feel young‘ meldet sie sich PAENDA musikalisch zurück und setzt ein klares Statement für Selbstbestimmung & Empowerment. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

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