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Krone zu Mittag

Haft für Marius Borg Høiby und Friedensabkommen | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 23vom 15.06.2026
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Krone zu Mittag

Folge 23: Haft für Marius Borg Høiby und Friedensabkommen | KRONE ZU MITTAG

30 Min.Folge vom 15.06.2026

Nach mehr als drei Monaten Krieg haben sich die USA und der Iran offenbar auf eine Friedensvereinbarung verständigt, US-Präsident Trump feierte das mit einer großen Party. UND: Ein historischer Tiefpunkt für das norwegische Königshaus: Marius Borg Høiby, der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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