Haft für Marius Borg Høiby und Friedensabkommen | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 23: Haft für Marius Borg Høiby und Friedensabkommen | KRONE ZU MITTAG
30 Min.Folge vom 15.06.2026
Nach mehr als drei Monaten Krieg haben sich die USA und der Iran offenbar auf eine Friedensvereinbarung verständigt, US-Präsident Trump feierte das mit einer großen Party. UND: Ein historischer Tiefpunkt für das norwegische Königshaus: Marius Borg Høiby, der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv