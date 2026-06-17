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Krone zu Mittag

Zeltlager in Graz und neue Lunge für Mette Marit | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 24vom 17.06.2026
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Krone zu Mittag

Folge 24: Zeltlager in Graz und neue Lunge für Mette Marit | KRONE ZU MITTAG

31 Min.Folge vom 17.06.2026

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. UND: Ein Zeltlager im Grazer Metahofpark sorgt für Wirbel: Weil dort auch vertriebene Familien im Freien leben, prüft die Stadt die Gesetzeslage. Ein Verbot gibt es vorerst nicht – die Behörden setzen auf soziale Betreuung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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