Zeltlager in Graz und neue Lunge für Mette Marit | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 24: Zeltlager in Graz und neue Lunge für Mette Marit | KRONE ZU MITTAG
31 Min.Folge vom 17.06.2026
Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist erfolgreich einer Lungentransplantation unterzogen worden. UND: Ein Zeltlager im Grazer Metahofpark sorgt für Wirbel: Weil dort auch vertriebene Familien im Freien leben, prüft die Stadt die Gesetzeslage. Ein Verbot gibt es vorerst nicht – die Behörden setzen auf soziale Betreuung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv