Paketsteuer-Zoff, NEOS-Krise und Starnacht | krone.tv KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 25: Paketsteuer-Zoff, NEOS-Krise und Starnacht | krone.tv KRONE ZU MITTAG
31 Min.Folge vom 13.07.2026
Ab Oktober wird jedes Paket teurer: Die neue Paketsteuer soll Millionen in die Staatskasse bringen. Doch jetzt droht eine Klagswelle von Händlern – und im schlimmsten Fall könnten Milliarden zurückgezahlt werden. Großbrand in Salzburg: Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen – und musste für Löschwasser auf ungewöhnliche Hilfe zurückgreifen. UND: Eklat bei den NEOS: Nach seinem Ausschluss aus Partei und Klub geht Mitgründer Veit Dengler auf Konfrontationskurs – und sorgt für neuen Wirbel. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv