Teurer WM-Polit-Ausflug und Sommer-Spieletrends | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 26: Teurer WM-Polit-Ausflug und Sommer-Spieletrends | KRONE ZU MITTAG
31 Min.Folge vom 07.07.2026
Österreich im WM-Fieber – auch die Politik reist mit: Kanzler Stocker und Vizekanzler Babler sind in den USA, doch die FPÖ kritisiert teure „Büroausfluge“ auf Steuerzahlerkosten. UND: Welche Kinderspiele sind diesen Sommer angesagt? Severin Strehl von Piatnik gibt Einblicke in die neuesten Trends. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv