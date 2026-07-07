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Krone zu Mittag

Teurer WM-Polit-Ausflug und Sommer-Spieletrends | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 26vom 07.07.2026
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Krone zu Mittag

Folge 26: Teurer WM-Polit-Ausflug und Sommer-Spieletrends | KRONE ZU MITTAG

31 Min.Folge vom 07.07.2026

Österreich im WM-Fieber – auch die Politik reist mit: Kanzler Stocker und Vizekanzler Babler sind in den USA, doch die FPÖ kritisiert teure „Büroausfluge“ auf Steuerzahlerkosten. UND: Welche Kinderspiele sind diesen Sommer angesagt? Severin Strehl von Piatnik gibt Einblicke in die neuesten Trends. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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