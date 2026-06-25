Katastrophe in Venezuela & Debatte um MwSt | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 29: Katastrophe in Venezuela & Debatte um MwSt | KRONE ZU MITTAG
30 Min.Folge vom 25.06.2026
Nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela werden Zehntausende Tote befürchtet. Die Erdstöße richteten massive Schäden an. UND: Ab Juli sinkt die Mehrwertsteuer spürbar. Während der Handel Kundenrabatte verspricht, sorgen skurrile Alltagsvorschriften schon jetzt für heftige Diskussionen. Außerdem: Film- und Serienexperte Kalman Gergely präsentiert gleich zwei Kinohits, die man auf dem Schirm haben sollte. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv