Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Friedrich Schiller | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 30: Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Friedrich Schiller | KRONE ZU MITTAG
31 Min.Folge vom 29.06.2026
Der Oberste Gerichtshof erklärt zahlreiche Zusatzgebühren der Billigairline für unzulässig. Wie Kunden jetzt ihr Geld zurückbekommen. UND: Trauer um eine Society-Legende: Friedrich Schiller, Ehemann von Jeannine Schiller, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv