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Krone zu Mittag

Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Friedrich Schiller | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 30vom 29.06.2026
Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Friedrich Schiller | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 30: Ryanair-Gebühren unzulässig & Trauer um Friedrich Schiller | KRONE ZU MITTAG

31 Min.Folge vom 29.06.2026

Der Oberste Gerichtshof erklärt zahlreiche Zusatzgebühren der Billigairline für unzulässig. Wie Kunden jetzt ihr Geld zurückbekommen. UND: Trauer um eine Society-Legende: Friedrich Schiller, Ehemann von Jeannine Schiller, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.

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