Axt-Mord in Kärnten ++ Inklusionsturnstunde mit Philipp | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 31: Axt-Mord in Kärnten ++ Inklusionsturnstunde mit Philipp | KRONE ZU MITTAG
32 Min.Folge vom 30.06.2026
In Kärnten kam es zu einer schrecklichen Bluttat – ein 27 Jähriger schlug mit einer Axt auf seine Ex und deren neuen Freund ein, tötete den Mann und beging dann mit dem Auto Selbstmord. Außerdem: Bei der größten Inklusions-Turnstunde der Welt kamen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, um gemeinsam Sport zu machen. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv