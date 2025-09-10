Anzeige | Julian LePlay serviert Spinatknödel mit KäsefülleJetzt kostenlos streamen
Küchentratsch
Folge 1: Anzeige | Julian LePlay serviert Spinatknödel mit Käsefülle
20 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 6
Musik im Herzen, Butter in der Pfanne: Singer-Songwriter Julian LePlay bringt nicht nur Töne, sondern auch Geschmack auf den Tisch. Zwischen Spinat, Käse und Küchentratsch zeigt er, wie viel Herz in seinem Lieblingsrezept steckt – charmant, kreativ und ganz persönlich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Küchentratsch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4