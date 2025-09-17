Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 2vom 17.09.2025
Folge 2: Anzeige | Simon Schwarz und Manuel Rubey kochen Minestrone

20 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6

Kabarett und Küche treffen aufeinander: Simon Schwarz und Manuel Rubey lassen die italienische Gemüsesuppe dampfen und plaudern dabei über Freundschaft ihr neues Programm “das Restaurant”. Ein Duo mit Schmäh und Geschmack.

